Les conseils de Cyril Lignac pour réaliser une pissaladière savoureuse et caramélisée

Le début de l'été est la période idéale pour manger une bonne pissaladière. Souvent, on la confond avec une tarte à l'oignon, mais Cyril Lignac a quelques conseils pour en réussir une traditionnelle à tous les coups.



Pour réussir cette recette, suivez ces indications :

- Préparer une pissalat, une pâte d'anchois mixés avec de l'huile d'olive.

- Cuir et faire caraméliser des oignons.

- Préparer la pâte : 250 grammes de farine, avec de l'eau, de la levure et une cuillère à soupe d'huile d'olive.

- Pétrir puis faire reposer et pousser la pâte.

- déposer les oignons et la pissalat sur la pâte.

- enfourner 20 à 30 minutes.

- Ajouter des olives.

Les conseils du chef : utiliser des oignons sucrés "pour qu'ils caramélisent naturellement avec le sucre de l'oignon". Vous pouvez aussi manger votre pissaladière avec un verre de vin rosé ou de vin blanc sucré. L'alcool est à consommer avec modération.

Vous avez des questions à poser à Cyril Lignac ? Une idée de recette ?

