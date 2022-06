Cyril Lignac dévoile sa recette de clafoutis à la rhubarbe

Les amateurs de clafoutis à la cerise ont, grâce au chef Cyril Lignac, la possibilité de changer leur recette et remplacer les fruits rouges par une plante de saison aux saveurs estivales et à l'acidité qui se marie parfaitement avec la "richesse du clafoutis" : la rhubarbe.

Découvrez d'abord la recette de la pâte du clafoutis qui ressemble à la pâte à crêpes :

- Prendre 4 œufs et les battre avec 150 grammes de sucre

- Ajouter 100 grammes de farine et une pincée de fleur de sel

- Verser doucement 25 centilitres de lait

- Remettre les 25 autres centilitres de lait et rajouter de la farine

L'astuce du chef pour sublimer la préparation :

"Quand je fais une pâte à crêpes, je mixe le tout pour éviter que la pâte ne se mette dans le fouet et fasse des grumeaux. On peut la parfumer avec un petit peu d'alcool et mettre de la vanille ainsi qu'un peu de zestes de citron."

Ensuite, Cyril Lignac dévoile les étapes de la préparation de la rhubarbe et du clafoutis :

- Prendre 400 grammes de rhubarbe

- Les éplucher avec un économe ou un couteau, et enlever le fil

- Tailler la rhubarbe en morceaux

- Mettre 50 grammes de sucre

- Les laisser dégorger toute une nuit

- Les cuire avec du beurre et un petit peu d'eau pour que cela mijote un peu

- Bien les égoutter

- Les mettre au fond de la pâte

- Cuire au four pendant 30 minutes à 180 degrés

Les conseils du chef :

"On peut mettre quelques amandes effilées. Quand on va cuire au four, on aura alors la petite croute croquante."

Vous avez des questions à poser à Cyril Lignac ? Une idée de recette ? Réagissez ici, le chef vous répondra dans sa chronique tous les matins à 8h55.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info