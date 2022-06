L'émission Le Meilleur Pâtissier est de retour sur M6. Le 23 juin, Cyril Lignac et Mercotte remettront leur tablier pour souffler leur 10 bougies ensemble cette année.

Les deux compères seront à nouveau réunis pour une onzième saison, remplie de gâteaux, de tartes, et de créations en tout genre. Un nouveau groupe de pâtissiers amateurs va les rejoindre pour se confronter à leurs différentes épreuves.

Chaque semaine, ils devront présenter une revisite d'un classique de la pâtisserie, puis tenter de reproduire une recette que Mercotte a sortie de son grimoire, et enfin faire découvrir à Cyril et Mercotte une recette originale. Toutes ces épreuves, pratiquées dans un lieu exceptionnel et bucolique, permettront de déterminer qui sera le tablier bleu de la semaine, celui qui a été le meilleur pâtissier, et malheureusement d'éliminer le candidat qui n'aura pas su convaincre.

Le Meilleur Pâtisser sera à suivre tous les jeudis dès le 23 juin sur M6 à 21h10. Pour attendre entre chaque émission, retrouvez Cyril Lignac et ses délicieuses recettes tous les matins sur RTL.

