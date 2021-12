"Le Meilleur Pâtissier" : la gagnante Maud livre son conseil infaillible pour réussir une bûche rapide

Vous avez oublié d'acheter votre dessert pour clore votre réveillon de la Saint-Sylvestre ? Pas de panique, la gagnante de la dernière saison du Meilleur Pâtissier diffusé sur M6, a la solution pour sauver votre repas et ce, en moins de deux heures.

"En une 1h30, on peut faire plein de choses, par exemple, une petite bûche roulée", explique celle qui est encore lycéenne et qui passera son bac de français en 2022. Pour cela, rien de plus simple selon la jeune prodige. Pour vous lancer dans cette entreprise, loin d'être très compliquée, il vous faudra trois éléments majeurs : une génoise, une ganache au chocolat et des petits fruits frais. Une liste d'ingrédients que vous pouvez, bien évidemment, adapter et modifier selon vos goûts et ceux de vos convives.

"On roule le tout, et en une heure, c'est fait !", explique Maud au micro de RTL. Pas de panique si vous n'êtes pas un pâtissier ou une pâtissière dans l'âme. Selon la gagnante du concours culinaire de M6, faire ce genre de dessert est à la portée de tous.