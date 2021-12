PORTRAIT - "Le Meilleur Pâtissier" : qui est Maud, la gagnante de la 10e saison ?

Après des semaines de compétition, c'est finalement Maud, qui a remporté la 10e saison du Meilleur Pâtissier, dont la finale était diffusée jeudi 30 décembre sur M6. Âgée de 16 ans seulement, cette lycéenne était la benjamine du concours de cette édition 2022. C'est en regardant la huitième saison de l'émission que Maud s'est mise à la pâtisserie.

Originaire de Sèvres, dans les Hauts-de-Seine, Maud a commencé la pâtisserie avec les macarons, en hommage à son grand-père qui lui en faisait régulièrement. Puis par la suite, elle a réalisé pour la première fois, un vacherin à l'occasion des 18 ans de sa grande sœur. La jeune femme a également créé son site internet, Les Gourmandises de Maud, où elle partage sa passion pour la pâtisserie notamment avec ses créations ou des recettes.

Tout au long de cette saison, la jeune femme a impressionné Cyril Lignac ainsi que Mercotte avec sa créativité, sa fraîcheur et sa détermination. La lycéenne s'est surpassée en proposant divers gâteaux qui ont frôlé la perfection.

Son perfectionnisme et sa sensibilité lui ont permis de s'accrocher tout au long de l'aventure et ainsi, de l'amener jusqu'à la victoire. Un des jurés, Cyril Lignac, n'a pas manqué de faire l'éloge de la gagnante de l'émission : "Jamais nous n’avions eu une aussi jeune candidate. Une particularité à souligner tant son niveau d’excellence nous a émerveillés. C’est elle, Maud, qui a remporté le titre avec panache, audace et vivacité. Compétitrice, elle a su se dépasser semaine après semaine, tout en gardant bienveillance et sympathie envers les autres pâtissiers, signant ainsi une saison toujours plus créative et conviviale. Je me souviendrai de son sapin déjanté et de sa couronne du sud", a confié le chef.

Elle force l'admiration Mercotte

Mercotte, l'autre membre du jury, a également complimenté Maud : "À 16 ans, elle a une belle assurance et une grande maturité, rien ne l’impressionne, elle est à la fois posée et passionnée. Sûre d’elle et de ses capacités, elle garde toujours son sang-froid. Elle maîtrise, entre autres, parfaitement le travail du chocolat, ce qui est loin d’être évident, bref… elle force l’admiration ! Au fil des semaines, cette toute jeune pâtissière a eu une progression étonnante et a su se démarquer par sa pugnacité et son audace", conclut la blogueuse culinaire.