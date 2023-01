La salade d'endive gratinée du chef Romain Meder

Temps de préparation : 20 minutes

Ingrédients pour 4 personnes :



30g de beurre

20g de farine

250g de lait

4 endives

Huile d’olive

Moutarde

30g de noisettes

1 boite de sardines

¼ de jus de citron

Déroulé de la recette :

Préparez une béchamel en faisant fondre le beurre dans la casserole, laissez-le prendre une couleur noisette puis ajoutez la farine. Remuez pendant une minute puis ajoutez le lait sans cesser de remuer pendant 4 minutes avec un fouet pour éviter que la préparation n’accroche. Elle va épaissir. Salez, poivrez puis réservez hors du feu.



Coupez les endives en quatre puis en morceaux d’1cm d’épaisseur environ. Réalisez une vinaigrette avec un mélange de moutarde de Dijon et de moutarde à l’ancienne et un peu d’huile d’olive puis assaisonnez les endives avec, en plus d’un peu de jus de citron.

Remplissez un plat à gratin avec les endives, ajoutez des éclats de noisettes, quelques morceaux de sardines en boite, puis un peu de béchamel sans recouvrir totalement le plat. Enfournez dans votre four en mode grill à 200 degrés en surveillant bien, lorsque le dessus est gratiné, c’est prêt.

