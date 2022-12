Réveillon 2022 : la recette du canard à l'orange de la Tour d'Argent

Temps de préparation - 1h



Ingrédients pour 4 personnes :

- 1 canard

- 1 orange

- 100 g de beurre

- 2 cas de sucre

- Huile d’olive

- 1 cuillère à café de miel

- Quelques noisettes concassées

Déroulé de la recette :



Demandez à votre boucher de vous prédécouper le canard en laissant les deux filets sur la carcasse. On appelle ça le "coffre" ou le "bateau. Assaisonnez-le de sel et de poivre, et faites-le colorer dans une poêle côté peau. Ce n’est pas une cuisson, juste une coloration, elle doit être uniforme sur la peau.



Lorsqu’elle est bien colorée, retournez le coffre, côté carcasse au fond de la poêle désormais, et ajoutez une belle noix de beurre. Arrosez le canard hors du feu.

Déposez-le dans un plat allant au four, versez le beurre fondu dessus et enfourner 18 minutes à 180 degrés.



Dans la même poêle, faites fondre une noisette de beurre et un peu de sucre. Déglacez avec le jus d’une grosse orange. Mélangez, ajoutez à nouveau un peu de beurre pour lier la sauce et une goutte de vinaigre pour casser le sucre.

À la fin de la cuisson du canard, laissez-le reposer une quinzaine de minutes pour détendre les chaires. Séparez les filets, coupez-les en deux, puis étalez une très fine couche de miel sur la peau.

Saupoudrez de noisettes concassées, mettez la sauce en saucière. Vous pouvez accompagner le canard de légumes de saisons où d’une belle purée.

C’est prêt.

