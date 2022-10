La recette gourmande et originale de Cyril Lignac avec du potimarron

Le potimarron fait partie des courges et c'est une courge ronde à chair orange et ferme. Vous pouvez le cuisinier avec la peau ou sans et consommer les pépins, par exemple en les faisant frire.

Voici une recette de potimarron, fruits secs et fromage frais :

Les ingrédients :

1 courge potimarron

35 g de beurre

15 g d’amandes blanches

15 g de pistaches

15 g de noisettes blanchies

Quelques pluches de coriandre

Quelques pluches de persil plat

Huile d’olive

Sucre semoule

Sel fin et poivre du moulin



Fleur de sel



Pour le fromage frais

250 g de fromage frais

1 échalote épluchée

Quelques pluches d’aneth hachée

1 jus de citron jaune



Fleur de sel et poivre du moulin

La recette

Couper le potimarron en quartiers. Déposer dans une feuille de papier aluminium avec du beurre, du sucre et du sel fin. Fermer la feuille en portefeuille pour former une papillote et cuire au four 1 heure à 190°C.



Mélanger le fromage frais avec du jus de citron, de sel et du poivre, vous pouvez ajouter des échalotes ciselées et des herbes comme de l’aneth, le jus de cuisson des courges, quelques gouttes de jus de citron et un trait d’huile d’olive.





Déposer les quartiers de potimarron cuits avec par-dessus des noisettes amandes et pistaches concassées et toastées, des herbes comme de la coriandre, du persil haché et servez avec à côté le fromage.

