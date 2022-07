La recette de salade de fraises du pâtissier Cédric Perret

Temps de préparation : 20 minutes

Ingrédients pour 4 personnes :

100 g d’eau

41 g de sucre

Quelques feuilles de menthe

La peau d’un citron jaune

Graines de coriandre

Cardamome

Thym

500 g de fraises

200 g de fromage frais de chèvre

Huile d’olive

1 branche de céleri

Quelques amandes

Déroulé de la recette :

Commencez par réaliser le sirop en mélangeant l’eau, 16g de sucre, un morceau de peau de citron (uniquement la partie jaune), quelques feuilles de menthe, des graines de coriandre, de la cardamome et une branche de thym. Portez à ébullition, laissez cuire 5 minutes. Filtrez et mixez avec 200 g de fraises. Réservez au frais.

Pour la crème, mélangez 200g de fromage frais de chèvre avec 25 g de sucre et un beau filet d’huile d’olive, mixez pour obtenir une consistance onctueuse, mais sans aller jusqu’à la chantilly. Réservez au frais.



Coupez les amandes en 2 dans la longueur, un petit morceau de céleri en fine brunoise (on en mettra très peu), quelques feuilles de menthe en lamelles. Pour les 300 g de fraises restants, gardez les petites entières et coupez les plus grosses.



Mettez le tout dans des assiettes creuses, et assaisonnez à l’assiette à votre guise avec le sirop de fraise et la crème montée.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info