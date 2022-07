La recette de fraises à la crème de David Toutain, 2 étoiles Michelin

Découvrez cette recette du chef David Toutain



Temps de préparation : 10 minutes



Ingrédient pour 4 personnes :



300g de fraises

100g de tomates cerises

2 Cas de miel

1 citron vert

200g de crème liquide

1 Cac de sirop d’orgeat

Déroulé de la recette :

La veille, lavez vos fraises et mondez vos tomates, mettez-les dans un saladier avec 2 cuillères à soupe de miel et les ¾ du zeste du citron vert, mélangez et laissez mariner toute la nuit au réfrigérateur.

Le lendemain, fouettez la crème liquide jusqu’à l’obtention d’une consistance onctueuse, mais moins ferme qu’une chantilly. Ajoutez une cuillère à café de sirop d’orgeat, mélangez. Pour le dressage, disposez harmonieusement les fruits dans une assiette, une tomate pour trois fraises, zestez le reste du citron vert et ajoutez quelques quenelles de crème à l’orgeat. C’est prêt.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info