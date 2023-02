La recette de Saint-Jacques, champignons, maïs de Stéphane Buron

Temps de préparation : 20 minutes

Ingrédients pour 4 personnes



12 coquilles Saint-Jacques

200g de chanterelles et 200g de trompettes (ou 400g de champignons de Paris)

1 épis de maïs

1 échalote

1 bouquet de ciboulette

Déroulé de la recette :



Dans une poêle bien chaude, faites revenir pendant 1 minutes les champignons dans un peu d’huile d’olive, avec une pincée de sel. Réservez sur du papier absorbant en gardant la poêle pour la fin de la recette.

Saisissez les Saint-Jacques dans une autre poêle bien chaude, là encore dans un filet d’huile d’olive.

Quand elles commencent à dorer, retournez-les, ajoutez une noix de beurre et arrosez les Saint-Jacques avec une cuillère.

Lorsqu’elles sont dorées du deuxième côté, débarrassez et laissez-les reposer 2 minutes…

Pendant ce temps, dans la première poêle, celle des champignons, mettez une noix de beurre, faites revenir l’échalote ciselée, puis le maïs et enfin les champignons, à nouveau, pour le remettre à température. Ajoutez la ciboulette ciselée.

Pour le dressage, faites un petit tapis avec la garniture, ajoutez les Saint-Jacques. C’est prêt.

