La recette de Cyril Lignac pour une délicieuse blanquette de veau

Comment mieux démarrer la semaine qu'avec une blanquette de veau ? Cyril Lignac vous livre ses astuces pour réussir ce plat, à commencer par demander à son boucher de la viande à cuisson longue : collier, épaule, flancher, tendron… Pour le reste, voici la recette.

Temps de préparation : 20 minutes

Temps de cuisson : 40 minutes

Pour 4 personnes

Les ingrédients

850 g de veau à blanquette en morceaux de 70g

1 oignon

3 carottes

3 feuilles de chou vert

2 champignons de Paris

1 botte de ciboulette

50 g de farine

75 g + 10 g de beurre

15 cl crème liquide

Huile d’olive

1 cuil. à café de gros sel de cuisine

Sel fin et poivre du moulin

Les étapes à suivre

Plongez la viande dans une casserole d’eau bouillante salée avec le gros sel de cuisine et laissez bouillir 5 minutes. Égouttez la viande à l’aide d’une écumoire dans une assiette ou un plat. Laissez de côté.

Épluchez les carottes et l’oignon. Taillez les carottes en rondelles, coupez l’oignon en quatre, coupez les feuilles de choux en trois. Taillez les pieds terreux des champignons et lavez-les, coupez en un en quartiers, émincez l’autre en tranches fines, réservez-les séparément. Lavez et ciselez la ciboulette.

Dans une cocotte avec de l’eau à hauteur, déposez les feuilles de chou, les carottes, les oignons, les quartiers de champignons, les morceaux de veau précuits, portez à ébullition, puis baissez le feu. Laissez cuire 30 minutes. Au terme de la cuisson, passez le bouillon à travers une passette dans un saladier et déposez les légumes et le veau dans une casserole propre.

Dans une casserole, déposez les 75 g de beurre, laissez-le fondre, ajoutez la farine, mélangez à l’aide d’un fouet et laissez cuire sans coloration pendant 12 minutes pour former un roux et bien cuire l’amidon. Versez ensuite le bouillon de cuisson de la viande de veau et légumes encore tiède. Fouettez bien, ajoutez la crème liquide, mélangez, puis vérifiez l’assaisonnement de la sauce. Ajoutez la viande et les légumes dedans. Mélangez délicatement.

Dans une poêle chaude, versez un trait d’huile d’olive, mettez les champignons émincés, assaisonnez avec du sel fin. Laissez-les colorer doucement, ajouter une noix de beurre et du poivre.

Dans un plat, déposez la blanquette, les champignons par-dessus et parsemez de ciboulette ciselée. Servez le plat chaud.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info