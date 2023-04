La recette de Cyril Lignac pour un pot-au-feu à petit prix

Du 10 au 14 avril, RTL vous propose de vous faire plaisir à table à moindre frais. Et ce, grâce à des menus entier - plat et dessert - à moins de 2,5 euros. La proposition du jour : un pot-au-feu.

La recette en un coup d'œil. Dans une casserole d’eau froide, verser une cuillerée de gros sel, puis de la viande de bœuf, un morceau de gite et un morceau de paleron entier sans la couper. Porter à ébullition puis écumer à l’aide d’une petite écumoire. Retirer la viande sans la verser. Nettoyer la casserole, remettre la viande et verser de l’eau à 1 fois et demi la hauteur de la viande, ajouter des herbes aromatiques, du thym et du laurier, des carottes, oignon, navet, poireaux en gros morceaux et laisser cuire à frémissement et à couverts pendant 3 à 4 heures.

Quel est le prix de ce pot-au-feu ?

- Paleron de bœuf : 7,59 €/kg * 400 g = 3,036 euros

- Gite de bœuf : 8,90 €/kg * 300 g = 2,67 euros

- Carotte : 1,26 €/kg * 400 g = 0,50 euro

- Oignons : 1,70 €/kg * 400 g = 0,68 euro

- Navet : 2,50 €/kg * 250 g = 0,625 euro

- Poireaux : 1,99€/kg * 300 g = 0,597 euro



Ce qui fait un total, pour quatre personnes, de 8,11 euros, soit 2,02 euros par personne. Et la bonne nouvelle, c'est que le reste du bouillon pourra être utilisé pour le repas du soir avec des pâtes, par exemple. Et le reste de viande être glissée dans un hachis-parmentier.

Temps de préparation : 20 minutes

Temps de cuisson : 3 heures

Pour 4 personnes



Les ingrédients 400 g de paleron de bœuf

300 g de gîte de bœuf

2 carottes épluchées et coupées en 2

1 poireau lavé, coupé en 4, puis ficelé

3 navets épluchés 2 oignons épluchés et piqués de 3 clous de girofle

1 cuil. à soupe de gros sel

1 cuil. à café de graines de poivre noir

Sel fin et poivre du moulin La recette L’idéal est de la faire la veille. Dans une casserole d’eau froide, verser une cuillerée de gros sel, puis la viande entière sans la couper. Porter à ébullition puis écumer à l’aide d’une petite écumoire. Retirer la viande sans la verser. Nettoyer la casserole, remettre la viande et verser de l’eau à 1 fois ½ la hauteur de la viande, ajouter des herbes aromatiques, du thym et du laurier, tous les légumes et laisser cuire à frémissement et à couverts pendant 3 à 4 heures.

Au moment de le servir, déposer dans le plat les légumes et la viande, avec de la moutarde. Garder le bouillon pour le soir avec des vermicelles et le reste de légumes. S’il vous reste de la viande, effilocher et mélanger avec de l’échalote, du persil haché et de la purée de pommes de terre, parsemer de chapelure de pain et faite gratiner au four, cela peut vous faire un troisième repas.

