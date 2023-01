La recette de Cyril Lignac pour des œufs mimosa originaux

Cyril Lignac vous propose de réaliser des œufs mimosa. Vous pouvez les faire avec du thon à l’huile d’olive, des crevettes cuites ou bien du caviar ou de la truffe noire ou simplement avec un peu de parfum comme le wasabi frais ou en tube.

Temps de préparation : 12 minutes

Temps de cuisson : 20 minutes

Pour 4 personnes

Les ingrédients

6 œufs bio + 1 jaune

2 cuil. à soupe de moutarde forte

25 cl d’huile de pépins de raisins

1 cuil. à soupe de vinaigre de vin

1 morceau de racine de wasabi

(ou 1 cuil. à café de pâte de wasabi)

1 botte de ciboulette

1 boite de thon à l’huile d’olive

Fleur de sel et poivre du moulin

Les étapes de la recette

Étape 1

Faites cuire les œufs dans une casserole d’eau bouillante pendant 12 minutes (durs 10 à 12 minutes pour qu’ils soient bien cuits et tout dépend de la taille des œufs, pour les petits 10 minutes suffisent / 6 minutes pour les œufs mollets / 3 minutes pour les coques). Au terme de la cuisson, plongez-les dans un bain d’eau avec les glaçons. Écalez-les dans l’eau, ça sera plus facile, puis déposez-les sur une assiette, sur un papier absorbant.

Étape 2

Dans un saladier, versez le jaune d’œuf et la moutarde, mélangez. Faites couler l’huile de pépins de raisins en filet pour monter la mayonnaise sans cesser de mélanger à l’aide d’un fouet, finir avec quelques gouttes de vinaigre de vin. Pelez la racine de wasabi et râpez-là à la Microplane. Incorporez le wasabi dans la sauce et rectifiez l’assaisonnement.

Étape 3

Lavez, séchez et ciselez la ciboulette. Coupez les œufs durs en deux et gardez les blancs intacts, râpez les jaunes dans un bol, réservez un quart et ajoutez le reste à la mayonnaise, mélangez délicatement, ajoutez la ciboulette.

Étape 4

Versez la préparation aux jaunes d’œufs dans une poche plastique et pochez-la dans les blancs. Parsemez de jaunes d’œuf râpé, réservez et ajoutez le thon à l’huile par-dessus. Décorez de quelques feuilles de coriandre.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info