Cyril Lignac vous apprend à faire une cuisson en croûte de sel

Comment bien commencer l'année ? Cyril Lignac vous conseille aujourd'hui de cuisiner à l'ancienne avec un mode de cuisson insolite : la croûte de sel. Qu'on l'utilise pour du poisson ou un rôti de bœuf, cette méthode permet d'absorber le gras de vos préparations tout en cuisant efficacement !

Temps de préparation : 15 minutes

Temps de cuisson : 25 minutes

Ingrédients pour 4 personnes :

Les ingrédients

1 rôti de bœuf ou le poisson de votre choix

1 crépine

2 kg de gros sel

1 cuillère à soupe de graines de fenouil

3 blancs d’œufs

Huile d’olive

1 morceau de beurre

Poivre du moulin

Les étapes de la recette



Si on choisit le bœuf, grillez-le au préalable dans une poêle beurrée. Assaisonnez puis récupérez de la crépine chez votre boucher et roulez votre filet de bœuf dedans avant de le nicher dans le sel et de l'en recouvrir. Faites-le cuire au four pendant 25 minutes à 190°C pour obtenir une viande peu grasse.

Cassez la croûte de sel et veillez à bien retirer tout l'excédent avant de le servir, au mieux avec une bonne purée de pomme de terre. Bon appétit !

