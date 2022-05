Cyril Lignac dévoile la recette de ses chouquettes

Classique de la pâtisserie française, la recette des chouquettes est en apparence simple mais est pourtant très difficile à maîtriser. Alors, le chef Cyril Lignac dévoile sa recette pâte à choux pour ravir tous les gourmands.

Suivez ses instructions :

- Il faut 125 grammes d'eau, 125 grammes de lait et 125 grammes de beurre qu'on coupe en petits cubes

- Faire chauffer le lait avec l'eau et le beurre jusqu'à ébullition

- Mettre un peu de sel

- Dès que le beurre est fondu à l'intérieur, retirer la casserole du feu

- D'un coup d'un seul, verser 150 grammes de farine

- Remettre sur le feu pour dessécher le pâton

- Battre les œufs et les mettre dans le pâton

- Mettre le tout dans une poche à douille de taille 12

- Ajouter du jaune d'œuf et du sucre en gros grains

- Taper la plaque pour enlever l'excédent de sucre

- Cuire au four à 165 degrés pendant 40 minutes et surtout ne pas ouvrir la porte du four

L'astuce de Cyril Lignac :

Une fois les chouquettes prêtes, vous pouvez les consommer telles quelles ou "les fourrer avec de la chantilly et ajouter des framboises à l'intérieur".

Vous avez des questions à poser à Cyril Lignac ? Une idée de recette ? Réagissez ici, le chef vous répondra dans sa chronique tous les matins à 8h55.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info