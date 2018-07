publié le 29/07/2017 à 10:00

Sur la plage, il est parfois difficile de résister à la tentation d'un petit en-cas sucré. Glaces, gâteau ou pralines : quelle gourmandise est la plus calorique ?



Selon la diététicienne Sarah Chaignaud, un beignet fourré contient entre 300 et 500 kilocalories en fonction de la recette et de la garniture à l’intérieur. Très gras également, les chichis, ou leur équivalent espagnol les churros. Pour 100 g de ces beignets allongés cuits dans l’huile, il faut compter 500 kilocalories. Mais la palme du gras revient aux chouchous. Ces cacahuètes enrobées de sucre sont de vrais réservoirs à lipides : plus de 500 kilocalories pour une portion de 100 grammes, soit l’équivalent d’un Big Mac.

Les glaces, en revanche, sont globalement moins grasses. Un Magnum, c’est 300 kilocalories, un Cornetto environ 200 kilocalories. Certains stands sur les plages proposent aussi des yaourt glacés 0% de matière grasse : comptez alors 50 à 70 kilocalories, estime la diététicienne. Les glaces les moins caloriques restent les glaces à l’eau : 50 kilocalories pour un Twist ou un Mister Freeze. Certes sucrés, ces produits contiennent aussi beaucoup d’eau.

Rien n’empêche aussi de déguster une bonne salade de fruits. Pour 100 grammes, il faut compter environ 80 kilocalories. "Attention tout de même à vérifier que les produits que vous achetez sur la plage ont été conservés correctement", alerte Sarah Chaignaud. Assurez-vous notamment que les produits n'ont pas été décongelés et recongelés plusieurs fois, et que les fruits ont bien été lavés et conservés au frais afin d'éviter la prolifération de bactéries. Une intoxication alimentaire pendant les vacances, on ne le souhaite à personne...