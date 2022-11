Manger de bons œufs durs en vinaigrette, avec de la mayonnaise ou encore en salade et même seuls avec du sel, il n'y a rien de mieux. Encore faut-il maîtriser sa cuisson pour pouvoir les déguster de la meilleure façon possible. Il est essentiel d'abord d'utiliser des œufs frais et de faire très attention en les posant dans la casserole pleine d'eau bouillante pour ne pas les casser. Pour cela, posez-les délicatement à l'intérieur à l'aide d'une cuillère à soupe.

Autre astuce afin d'éviter le drame, les laisser reprendre une température ambiante s'ils sont conservés au frigo. Pour cela, Cuicineaz.com nous conseille de les reposer 10 minutes avant de les plonger pour éviter le choc thermique et d'ajouter un peu de vinaigre de vin ou des pincées de sel dans la casserole pour conserver des coquilles intactes. Ensuite, et c'est la tout le secret de la recette réussie, c'est la bonne gestion du temps de cuisson : 10 minutes.

Dès la fin du minuteur, retirez les œufs de la casserole et plongez-les dans de l'eau froide. Il ne vous reste plus qu'à rouler les œufs délicatement sur votre plan de travail en appuyant légèrement pour casser la coquille, puis rincez-les afin de ne plus avoir le moindre fragment. Vous pouvez passer à table !

Les conseils de Cyril Lignac pour réussir ses œufs au plat

D'autres modes de cuissons moins connus

Si la casserole d'eau bouillante est généralement la technique de cuisson par excellence, d'autres façons existent pour faire cuire ses œufs durs, nous apprends Cuicineaz.com. Vous pouvez les faire cuire à l'aide d'un micro-onde en remplissant d'eau un récipient et les chauffer pendant 2 minutes à 1000 watts. Puis pendant 8 minutes à 700 watts, avant de les plonger dans un saladier d'eau glacée pour arrêter la cuisson.

Enfin, et c'est une technique très peu connue, on peut faire cuir ses oeufs dur via... le four. Et oui, pour cela, vous devez préchauffer votre four à 160 °C et enfournez vos œufs pendant 30 mins dans un moule à muffin avant de stopper la cuisson ensuite à l'aide comme d'habitude d'une eau glacée.

Dernière astuce : si vous préparez vos œufs en avance et que vous ne les consommez pas immédiatement, conservez-les au frigo dans leur coquille afin de maximiser la durée de conservation.

