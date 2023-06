Alimentation : près de 2 milliards de burgers consommés par les Français en 2022

Un succès qui ne fléchit pas. 1,7 milliard de hamburgers ont été consommés en France l'année dernière. Ramené au nombre d'habitants, cela fait 25 burgers par personne et par an, bébés, retraités et végans compris... Ces chiffres viennent du cabinet de conseil Gira, spécialisé dans l'étude de la consommation alimentaire.

Les ventes de burgers sont colossales. Seul le sandwich traditionnel fait mieux en France. Le chiffre d'affaires du secteur est de 10 milliards d'euros. 8 milliards sont concentrés entre quatre grandes enseignes : McDonald's, Burger King, Quick et KFC. Le reste revient aux fast-foods indépendants et surtout à la restauration traditionnelle avec service à table.

"Le burger fait disparaître de la carte le steak frites", explique Bernard Boutboul de Gira Conseil. "Il y a du burger sur 80% des 200.000 restaurants en France. Le burger est quasiment euphorique. Ces volumes ont été multipliés par 14 sur ces dix dernières années. Aucun produit de l'agroalimentaire n'a connu une telle croissance", poursuit-il.



Le burger en amélioration

Avec cette popularité, les burgers connaissent une montée en gamme ces dernières années. Des viandes racées, des pains de boulangers, du fromage des meilleurs ouvriers de France, les professionnels cherchent à se démarquer dans ce secteur ultra-concurrentiel. Les indépendants misent sur la qualité. Les chefs étoilés Yannick Alléno, Thierry Marx ou encore Hélène Darroze s'y sont mis.

La montée en gamme entraîne une augmentation du prix. La moyenne en France se situe autour dès 10 euros. Elle est à 6 euros dans les fast-foods et peut grimper jusqu'à 30 euros chez les indépendants. Le burger le plus cher au monde, venu des Pays-Bas, coûte...5.000 euros.



Quels burgers choisir ?

Pour tenter de connaître la valeur des burgers haut de gamme en France, RTL a organisé une petite dégustation avec Anne Luzin, directrice de publication de plusieurs magazines spécialisés dans l'hôtellerie-restauration, et de Moïse Sfez, fondateur de la chaîne de sandwich "Homer". Trois burgers sont proposés : le premier est celui d'un chef étoilé, le deuxième est issu d'une brasserie parisienne et le dernier vient d'un fast-food.

Le verdict de cette dégustation semble assez logique. Plus le burger est cher, plus il est bon. Au niveau du rapport qualité-prix, le burger du restaurant se démarque de ses concurrents. Celui haut de gamme est pénalisé par son coût assez excessif. Enfin, le burger du fast-food est sanctionné à cause de la qualité pour le moins douteuse de ses produits.