Alimentation : cinq bienfaits de la châtaigne pour l'organisme

Dans des roulées à la cardamome, sous forme de crème, dans une soupe de butternut ou avec une dinde, il y a mille façons de savourer des châtaignes - aussi appelées marrons - et ainsi profiter de toutes leurs vertus santé. D'après nos confrères de "Passeport santé", ces petits fruits à coque sont riches en fibres, en vitamines B et en minéraux (cuivre et manganèse). Voici cinq bienfaits de la châtaigne pour l'organisme.

1. Le principal atout des châtaignes est de faire baisser le taux de cholestérol sanguin. On dit qu'elles ont un effet hypocholestérolémiant. Leur consommation entraîne ainsi une diminution du risque de développer une maladie cardiovasculaire ou du diabète de type 2.

2. Riche en fibres et en amidon - en particulier crue -, la châtaigne est également un excellent allié du transit intestinal et permettrait de diminuer le risque de cancer colorectal. On notera par ailleurs que la farine de châtaigne est très appréciée des personnes intolérantes ou allergiques au gluten.

Un allié des femmes enceintes

3. La châtaigne est une excellente source de vitamines du groupe B (B1, B2, B6 et B9). Elle est ainsi particulièrement intéressante pour les femmes enceintes, car sa richesse en folates (vitamines B9) joue un rôle essentiel dans la production du matériel génétique (ADN, ARN) du fœtus et participe au développement normal du bébé.

4. La châtaigne est aussi une bonne source d'oligo-éléments (manganèse, cuivre, fer) et de phosphore, qui participent au bon fonctionnement général de l'organisme. Sa consommation serait notamment favorable à la santé osseuse et dentaire, mais aussi capillaire et sanguine, ainsi qu'à la fabrication de nouvelles cellules, d’hormones et de neurotransmetteurs. Surtout, elle boosterait la prévention des dommages causés par les radicaux libres.

5. Enfin, sa forte teneur en vitamines C va donner à l'organisme toute l'énergie qu'il a besoin, notamment pour se défendre des virus de l'hiver, en renforçant le système immunitaire.

