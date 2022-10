Pourquoi on nous ment sur les pâtes depuis qu'on est enfants

Les Français adorent les pâtes, et pas seulement en période de crise. Ils en mangent 8 kilos par an. Cela représente 488 millions de paquets. Le top 3 des pâtes préférées des Français (le hit pâtes-rade) : numéro 3, ex-aequo les fusilli et les tagliatelles, numéro 2, les penne et numéro 1, les spaghetti.

Contrairement à ce qu’on nous apprend à l’école, Marco Polo n’a pas ramené les pâtes pas plus que leur secret de fabrication de son voyage en Chine au 13ème siècle. C'est c’est du Marco Pipo ! Déjà dans le récit de son voyage, ce bon Marco, il n’en parle nulle part des pâtes. Et ça fait quand même 500 pages !

Il a peut-être ramené des nouilles chinoises à base de riz qui existe là-bas depuis plus de 4.000 ans mais les pasta faites à partir de blé non ! Car en fait elles existaient déjà en Italie. Et depuis une éternité ! Depuis environ 1.700 avant Jésus Christ.

L'anecdote sur Marco Polo a été inventée

On a retrouvé un traité culinaire mésopotamien qui faisait état des pâtes "râpées" réalisées avec de la farine de blé et de l’eau, et émiettées dans un liquide bouillant. Et c’est pas fini ! À Rome, on se délectait de pâtes fraiches farcies à la viande appelées les lagana qui a donné le mot et la recette des lasagnes.

Quant aux pâtes sèches, celles qu’on consomme tous les jours, ce sont les Arabes qui les ont inventées et importées en Italie. Cela leur permettait de les conserver le temps de leurs longs voyages dans le désert.

Mais alors d’où ça vient cette histoire de Marco Polo ? Des États-Unis où la première usine de pâtes a été créée à Brooklyn en 1848 par des immigrants italiens. Pour vendre leur pasta et les rendre attractives, ils se sont servis d’un des Italiens les plus connus aux States : Marco Polo. Et ils ont inventé cette histoire.

Dans leur pub, on voyait un membre de son équipage découvrir une chinoise qui fabriquait des pâtes. Vous savez comment ils l’avaient baptisé ce marin ? Macaroni ! Bref, Marco Polo qui découvre les pasta, c’est basta.

