Alimentation : trois bonnes raisons de consommer du zinc

Contre le vieillissement ou encore pour stimuler les défenses sanitaires, le zinc est un oligo-élément aux nombreuses vertus pour la santé. Ce sel minéral est présent dans le corps humain mais en très faible proportions. Pour en consommer, il faut se tourner vers certains fruits de mer ou les abats, comme l'explique Passeport Santé.

Les huîtres du Pacifique, qu'elle soient crues ou cuites à la vapeur, sont celles qui vont vous apporter le plus de zinc. Pour 100 grammes mangés, soit deux à quatre huîtres, vous consommez entre 17 et 33 milligrammes de zinc. Viennent ensuite le foie de veau, l'épaule de bœuf, le flanc et la surlonge. Pour les végans, les germes de blé sont riches en zinc, jusqu'à 3mg pour 30g.

Attention à ne pas consommer des éléments riches en zinc avec excès. Pour les hommes à partir de 14 ans, l'apport nutritionnel recommandé (ANR) s'élève à 11mg quotidiens et 8mg pour les femmes. Au-delà de cet ANR, des effets indésirables sont susceptibles d'apparaître comme des troubles rénaux ou du stress oxydatif. Bien dosé, le zinc vous permet toutefois de bénéficier des bienfaits suivants.

1. Défenses immunitaires boostées

La propriété la plus intéressante du zinc réside dans sa capacité à stimuler vos défenses immunitaires. Selon les explications de Passeport Santé, il permet d'une part la synthèse de prostaglandines, qui ont "un rôle anti-inflammatoires et préservent l'organisme des méfaits de l'inflammation chronique". D'autre part, le zinc favorise la production de lymphocytes T et leur activation, permettant une action anti-infectieuse.

Ses molécules antioxydantes permettent aussi de lutter contre les radicaux libres au sein de votre organisme, contribuant ainsi à préserver les cellules du stress oxydatif et du vieillissement cellulaire prématuré.

2. Vos cheveux et votre peau vous remercieront

Le zinc présente de nombreux bénéfices pour votre peau. Il accélère la cicatrisation, assainit votre peau et devient votre meilleur allié contre l'acné, le psoriasis et l'eczéma. Il maintient également vos cheveux en bonne santé, favorisant leur éclat et leur robustesse.

3. Stimuler vos sens

Contrairement à la Covid-19 qui peut vous priver du goût et de l'odorat, le zinc préserve ces deux sens. Il est fréquemment utilisé après de traitements lourds comme la chimiothérapie ou la radiothérapie.