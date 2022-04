Allergie aux pollens : pourquoi de plus en plus de Français en souffrent

Allergie aux pollens : pourquoi de plus en plus de Français en souffrent

Les yeux qui pleurent, le nez irrité... Vous l’avez déjà remarqué si vous y êtes sensibles : les pollens sont là. La moitié de la France est en alerte rouge, et aujourd’hui 30 % des adultes sont touchés. C’est quand même trois fois plus qu’il y a 20 ans, et ce n’est pas fini à en croire les allergologues : la moitié de la population française pourrait être concernée en 2050.

Mais alors pourquoi une telle augmentation ? Les explications sont nombreuses : la pollution atmosphérique, les modifications de nos modes de vie, les produits industriels et transformés qui petit à petit rendent les organismes plus sensibles...

Notre conseil si vous êtes concernés par cette allergie : comme pour la Covid-19, pensez à aérer, mais la nuit, quand les pollens dorment. Il faut également bien se laver les cheveux régulièrement.