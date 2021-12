INVITÉ RTL - Coronavirus : comment le sommelier Philippe Faure-Brac a retrouvé le goût et l'odorat

Ce sont des symptômes de la Covid-19 dont on parle assez peu et pourtant ils peuvent se révéler très handicapants et durer dans le temps : la perte du goût et de l'odorat. Ce vendredi 17 décembre sur RTL, Philippe Faure-Brac, meilleur sommelier du Monde 1992, président de l’Union de la sommellerie française, a perdu le goût et l'odorat après avoir contracté la Covid-19.



Il explique comment il est parvenu à retrouver ses sens, notamment grâce au vinaigre. "Le café du matin n'avait plus la même odeur, voire plus d'odeur du tout", explique-t-il. "Au bout de 8/10 jours le nez commençait à revenir", poursuit-il. "J'ai travaillé avec un chercheur à l'Institut Pasteur, il m'a rassuré. En revanche, il faut se rééduquer quasiment. Tous les jours j'essayais, petit à petit le vinaigre s'est mis à sentir".

L'idée c'est de "redémarrer vers une nouvelle vie quelque part en réétalonnant son odorat et son goût". Il faut le faire avec des odeurs fortes dans un premier temps "et petit à petit diminuer les intensités".