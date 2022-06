Alimentation : 7 recettes rafraîchissantes à savourer en pleine canicule

La France connaît actuellement de hautes températures exceptionnelles par leur précocité dans l'année. Dans certaines régions, le mercure ira jusqu'à 40 °C alors que nous ne sommes même pas encore en été.

Pour se protéger de cette chaleur intense, certaines habitudes sont à adopter, comme prendre des douches régulièrement, penser à s'hydrater, se protéger du soleil et manger léger. Les recettes d'été sont l'idéal pour ne pas avoir trop chaud. En effet, manger léger permet une digestion plus simple, et donc à l'organisme de ne pas chauffer pour faire fonctionner le système digestif.

De plus, les aliments de saison sont souvent gorgés d'eau, comme les tomates, les courgettes, le melon et la pastèque, ce qui apporte une dose d'hydratation en plus. Pour rappel, il est recommandé de boire 1,5 litre d'eau par jour tout au long de l'année, et entre 2 et 2,5 litres lorsque les températures sont étouffantes, comme expliquait Alexandre Jouassard, porte-parole de la sécurité civile, le 16 juin sur RTL.

Pensez donc bien à accompagner vos repas d'une grande carafe d'eau et à vous inspirer de ces recettes du site Cuisine AZ.

1 - La salade de riz complète

Quand les températures montent au-delà des 30 °C, nous nous tournons vers les salades en tout genre pour nos repas. Mais il ne faut pas oublier de manger équilibré. Une simple salade de crudité n'apporte pas les nutriments nécessaires au bon fonctionnement de l'organisme. La salade de riz complète est donc l'idéal.

Pour cette recette pour 4 personnes :

- Faire cuire 120 g de riz blanc et 4 œufs durs et les mettre au frais.

- Couper 2 carottes en julienne, 3 tomates en dés et 2 saucisses de Francfort en rondelles.

- Mélanger tous les ingrédients avec une boite de petits pois et de maïs.

- Assaisonner selon les préférences.

Cette recette, en plus d'être fraiche et délicieuse, vous apportera suffisamment de féculents, protéines, fibres et vitamines pour un repas équilibré.

2 - La salade d'artichauts

Les salades peuvent aussi être un très bon accompagnement pour un barbecue par exemple. Ce type de repas n'étant pas toujours très équilibré, une salade permet de remplir le quota de légumes nécessaires dans une journée. De plus, l'artichaut est un légume de saison.



Pour cette recette pour 4 personnes :

- Couper 4 cœurs d'artichauts cuits et une barquette de tomates cerises en petits morceaux.

- Couper 2 boules de mozzarella en dés.

- Verser le tout dans un saladier.

- Ajouter des olives vertes.

- Assaisonner selon les préférences.

3 - La salade grecque aux légumes

La salade grecque aux légumes est également une salade suffisamment équilibrée. En plus, elle est gourmande et pourra même plaire aux enfants.



Pour cette recette pour 4 personnes :

- Couper 700 g de tomates cerises en deux.

- Tailler deux concombres dans le sens de la longueur avec un économe.

- Couper un poivron jaune et un oignon rouge en petits morceaux.

- Couper 60 g de feta en dés.

- Mélanger le tout dans un saladier avec de la salade verte, 8 olives noires et 60 g de croutons de pain grillés

- Assaisonner avec de l'huile d'olive, des herbes de provinces, du basilic et du vinaigre de Xérès.

- Servir la salade bien froide

4 - La salade norvégienne à l'avocat

La saison estivale est également le moment parfait pour déguster du saumon frais. Vous pouvez remplacer le saumon par de la truite.



Pour cette recette pour 2 personnes :

- Cuire 4 œufs pendant 9 minutes, les rincer immédiatement à l'eau froide pour stopper la cuisson.

- Émincer une échalote.

- Détailler 2 avocats en lanières.

- Dans un saladier, mélanger 1 càs de vinaigre de cidre, 1 càs de miel, l'échalote, 5 brins d'aneth et 3 càs d'huile d'olive.

- Ajouter deux poignées de frisée au saladier

- Couper les œufs durs en rondelle et les ajouter à la salade, ainsi que les lamelles d'avocat et 2 tranches de saumon.

5 - La soupe fraiche de melon

Le melon est le fruit de l'été. En entrée comme en dessert, il est idéal pour cette période puisqu'il est gorgé d'eau et permet donc de s'hydrater.



Pour cette recette pour deux personnes :

- Couper 2 melons en deux et faire quelques billes avec une cuillère pomme-noisette.

- Mixer le reste de la chair du melon avec 1 litre de jus de raisin et un bouquet de menthe fraiche.

- Réserver au frigo et servir avec des glaçons.

6 - La mousse aux framboises

La recette de la mousse aux framboises ne prend que 10 minutes à préparer. Elle peut se préparer sans ajouter de sucre et peut être faite toute l'année avec des framboises surgelées.



Pour cette recette pour 6 personnes :

- Réduire 300 g de framboise en purée en les faisant cuire à feu doux avec 110 g de sucre.

- Placer 4 feuilles de gélatine dans un bol d'eau froide jusqu'à ce qu'elles ramollissent.

- Les essorer puis les mélanger à feu doux avec la purée de framboise.

- Monter 30 cl de crème entière liquide en chantilly.

- Incorporer la chantilly dans la purée pas encore gélifiée.



Pour une recette plus légère, vous pouvez également remplacer la chantilly par du fromage blanc.

7 - La panna cotta aux fraises

La panna cotta est une recette de dessert italienne. Avec un coulis de fraise sur le dessus, ce dessert sera parfaitement adapté à la saison.



Pour cette recette pour 6 personnes :

- Faire ramollir 3 feuilles de gélatine dans un bol d'eau froide.

- Porter à ébullition 50 cl de crème fraiche liquide avec 1 sachet de sucre vanillé et 75 g de sucre en poudre.

- Ajouter les feuilles de gélatines préalablement essorées et fouetter le mélange.

- Placer dans des pots au frais pendant 2 heures.

- Mixer 500 g de fraises avec 100 g de sucre glace pendant plusieurs minutes.

- Placer le coulis de fraises sur les panna cotta et remettre au frais jusqu'au service.

