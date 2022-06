Météo en France : quelles mesures accompagnent "l’alerte rouge canicule" ?

Douze départements ont été "placés en alerte rouge canicule", jeudi 16 juin. Cette vigilance, le niveau le plus élevé du "plan national canicule", correspond à un événement météorologique exceptionnel et s'accompagne d'une alerte sanitaire, incluant des mesures concrètes à différentes échelles.

Elle implique notamment une mobilisation maximale des autorités avec l’activation d’une Cellule interministérielle de crise (CIC) qui regroupe l’ensemble des ministères concernés quand la vigilance canicule rouge est couplée au niveau 4 du plan national.

Les préfectures peuvent également prendre des mesures de limitation ou d’interdiction de grand rassemblement ou de manifestation sportive.



Des consignes peuvent également être diffusées aux crèches, aux centres de loisirs et aux organismes accueillant des séjours de vacances pour annuler les sorties, les activités sportives et les événements festifs. Certains établissements peuvent même être amenés à fermer si la température dans leurs locaux est trop élevée.

Des restrictions d'eau en cours

Des mesures supplémentaires sont mises en place pour protéger les personnes les plus à risque et éviter les dommages collatéraux. Les maires doivent ainsi s’assurer qu’il y a un accès quotidien à l’eau et aux salles rafraîchies. Ainsi, la mairie de Toulouse a étendu les horaires d'ouverture de piscines et de jardins publics, rapporte Le Journal Toulousain.

Pour accompagner les personnes vulnérables, les mairies multiplient les appels téléphoniques aux personnes inscrites sur les registres communaux. Ils ont également le pouvoir de fermer les écoles. Des maraudes peuvent également être mises en place pour venir en aide aux sans-abris souffrant de la chaleur et leur distribuer des bouteilles d'eau.

Depuis le début du mois de juin, des restrictions d'utilisation de l'eau - y compris à des fins agricoles - avait déjà été prises dans 36 départements français en raison de la sécheresse, rappelle Propulvia. Cela comprend l’arrosage des espaces verts, des pelouses, le lavage des voitures ou le remplissage des piscines. Selon le site du ministère de l’Écologie, le seuil d’alerte renforcée impose aux agriculteurs des prélèvements limités sur des plages horaires définies, afin de réduire de 50% la consommation en eau. Le secteur agricole, très impacté par les canicules, peut recevoir des aides. En 2019, le ministre de l'Agriculture avait mis en place des aides "rapides" aux agriculteurs, comme l’exonération du foncier non bâti (et) le décalage des cotisations sociales.

La création de la vigilance canicule date de 2004, après les leçons tirées de la canicule historique de l'été 2003.

