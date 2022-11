Alimentation : 3 conseils pour bien cuire vos frites

Chips, pommes duchesse, patates rissolées... Aliment incontournable de notre alimentation, la pomme de terre présente l'avantage de pouvoir se décliner sous plusieurs formes et se marie parfaitement avec de nombreuses viandes ou plats.

Fortement appréciées par les enfants comme par les plus grands, servies en compagnie de vos plats faits maison ou produits phares de la restauration rapide, les frites sont un incontournable de notre assiette. Et la frite est ainsi la préparation de pomme de terre la plus consommée à l'échelle mondiale. Chaque année, plus de 10 millions de tonnes en sont ainsi consommées dans le monde.

Si la consommation de frites est à modérer, vous pouvez fabriquer les vôtres en direct depuis votre cuisine. Attention, si vous vous lancez dans cette mission périlleuse, la cuisson n'est pas toujours simple à gérer. Voici quelques astuces pour ne pas vous rater.

1. Bien choisir sa patate

Avant de penser à la cuisson, le choix de vos pommes de terre est une étape incontournable et décisive à la réussite de vos frites. "Le plus important, c'est d'utiliser une pomme de terre à chair ferme", expliquait le chef Cyril Lignac sur RTL.

En France et en Belgique, la Bintje est l'une des variétés les plus célèbres pour concocter des frites. Comme le confiait le chef, vous pouvez aussi miser sur la Spunta, l'Obama, la Grillat ou encore sur la Circo.

2. Avoir la bonne huile de friture

Si vous possédez une friteuse dans votre cuisine, l'usage de cet équipement apparaît comme une évidence. Mais attention, le choix de l'huile de friture est d'une importance capitale.

Le site PasseportSanté a référencé ses trois huiles favorites dans la cuisson de vos futures frites. "Nos huiles préférées sont l'huile d'arachide, l'huile d'olive et l'huile de pépin de raisin", conseille le site. Si vous n'avez pas de friteuse, le four sera votre ami.

3. Assurer la double cuisson

Deux et non une. Pour réussir vos frites, faîtes maison, une double cuisson est nécessaire. Cyril Lignac, sur l'antenne de RTL, validait cette manière de faire. L'objectif, rendre vos frites croustillantes, un élément incontournable et toujours agréable au moment de croquer dedans.



"On met la friteuse à 140 degrés pour leur donner un premier bain de quelques minutes pour cuire la pomme de terre. Ensuite, on les sort et on met la friteuse à 190 degrés et on les remet à l'intérieur", conseillait le chef. Et après la cuisson, même si vous avez hâte de déguster vos frites, une dose de patience vous sera indispensable afin de ne pas vous brûler.

