Sécheresse : "Une crise de l'eau arrive" en France, affirme une spécialiste

Près de 80 départements font face à une situation alarmante et à des restrictions d’eau. Les alertes sécheresse sont de plus en plus fréquentes et elles touchent l’ensemble du territoire de façon uniforme.

Un phénomène confirmé par Emma Haziza, hydrologue et présidente fondatrice du centre de recherche Mayane. "On est déjà dans un contexte de crise économique et on voit s’accroître les problèmes de l'eau partout dans le monde, notamment pour la question de l'agriculture. On voit arriver une crise de l'eau dans certains points de la planète, mais on ne pensait pas que cela pouvait arriver en Europe et plus particulièrement en France," prédit la spécialiste.

Pour remédier à cela, il faudrait se mettent à travailler en anticipant les problèmes liés à cette crise, affirme Emma Haziza. "Pour cela, il faut une bonne maîtrise de la ressource de l'eau dans le pays mais le problème est qu'on a une vision très biaisée et partielle de l'état de l'eau bleue", déplore l'hydrologue, précisant que l'eau bleue comprend l'eau des rivières et des nappes souterraines.

La spécialiste dresse un triste bilan : "Aujourd'hui on est encore loin de maîtriser tous les prélèvements sauvages. On a encore un long chemin à faire. Pourtant la crise est en train d'arriver en France."

Il faudrait apprendre à réfléchir et parler d'empreinte de l'eau Emma Haziza, hydrologue





Chacun peut agir à l'échelle de son robinet, à l'échelle agricole en modifiant notre manière de cultiver. "Mais la vraie question que pose la ressource en eau remet, en réalité, tout notre mode de vie en question : notre capacité à produire de l'énergie, tous nos biens de consommation qui ont besoin d'eau, notre alimentation... Il faudrait apprendre à réfléchir et parler d'empreinte de l'eau puisqu'on parle de l'empreinte carbone."

Un terme qui permettrait de se rendre compte de la réelle utilisation de l'eau invisible que nous utilisons au quotidien. Pour Emma Haziza, "la vraie question à poser est : que peuvent faire les milieux industriels et l'agriculture par rapport à cette eau invisible ?"