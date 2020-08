publié le 22/08/2020 à 16:50

Alors que la saison touristique bat son plein, des quartiers de Saint-Tropez et la ville de Ramatuelle étaient privés d'eau potable samedi 22 août en raison d'une "rupture de canalisation", a-t-on appris auprès de la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez.

L'usage de l'eau potable a été restreint à "son strict minimum", c'est-à-dire "aux besoins alimentaires, à la santé et à la sécurité civile", annonce la préfecture du Var dans un arrêté pris samedi. "Tout autre usage tels que le lavage, l'arrosage, l'alimentation des fontaines ou l'irrigation est interdit", ajoute-t-elle.

Cette mesure concerne onze communes : Saint-Tropez, Cogolin, Cavalaire, La Croix-Valmer, Gassin, Grimaud, La Môle, Le Plan-de-la-Tour, Ramatuelle, le Rayol-Canadel et Sainte-Maxime. Selon le directeur de cabinet de la communauté de communes, Bruno Quivy, plusieurs quartiers de Saint-Tropez et la ville de Ramatuelle ne disposaient déjà plus d'eau potable samedi midi et des distributions de bouteilles d'eau étaient en cours. "Il y a de grosses villas avec des piscines et des pelouses et beaucoup de monde, ce qui complique les choses", a-t-il indiqué.

Destination prisée de la jet-set, le Golfe de Saint-Tropez accueille jusqu'à 200.000 habitants en été, contre 55.000 hors saison. "C'est la troisième fois depuis l'été que cette canalisation située entre le barrage et l'usine de traitement basée à Cogolin, saute", a expliqué Bruno Quivy.

"Les réparations durent en général entre 8 et 10 heures mais le temps que le bassin se remplisse à nouveau le retour à la normale ne devrait pas avoir lieu avant dimanche matin", a-t-il estimé. La préfecture précise de son côté que les restrictions dureront jusqu'à ce qu'un nouvel arrêté préfectoral les abroge. Le non-respect des restrictions d'eau fait encourir au contrevenant une amende de 1.500 euros, prévient-elle.