publié le 19/05/2021 à 05:56

Elles font leur grand retour. Les échouages d'algues vertes se multiplient dans les baies du nord de la Bretagne. Face à ce fléau, la préfecture rappelle son engagement aux côtés des agriculteurs pour changer les choses mais les habitants préfèreraient des actes concrets et surtout des résultats.

À Hillion, sur la plage de l'hôtellerie, les algues vertes ont le gîte et le couvert, "c'est toujours à cet endroit là qu'elles se trouvent", témoigne une passante. "C'est dit dans le rapport de la Cour des comptes qu'il faut baisser le taux de nitrate", assure André Ollivro, co-président de l'association Halte aux Marées Vertes. "On est passé de 500 cochons au km² en 2002 à 3.000 aujourd'hui en 2021", ajoute-t-il.

Depuis dix ans les agriculteurs ont fait de très gros efforts, c'est notamment le cas de Pierre-Yves, qui retarde l'épandage d'engrais pour le blé et le maïs. Il souhaiterait que la responsabilité de ce fléau ne revienne pas qu'à sa profession, "Le consommateur est responsable aussi, dans sa maison il utilise des produits qui vont dans la station d'épuration. Les stations d'épuration ne sont pas non plus dans les règles comme on croit le dire".

"L'État a certes déjà été condamné, si nous étions la Côte d'Azur peut-être que les Côtes-d'Armor n'auraient plus de problème d'algues vertes", assène pour sa part le maire d'Hillion, Mickaël Cosson. Autrement dit, l'État et l'Europe auraient mis les bouchées doubles.

À écouter également dans ce journal

Euro 2021 - Le sélectionneur de l'Équipe de France a dévoilé la liste des 26 joueurs appelés pour la compétition. À la surprise générale l'attaquant du Real Madrid, Karim Benzema, fait son grand retour sous le maillot des Bleus.

Culture - Les musées, monuments, cinémas et théâtres rouvrent leurs portes ce mercredi, avec un certaine jauge de spectateurs à respecter. Afin de booster la relance de ce secteur, la ministre de la Culture a annoncé une aide de 150 millions d'euros.

Faits divers - Un jeune homme de 17 ans a été tué à l'arme blanche mardi soir dans le Val-de-Marne. Trois suspects ont été interpellés, l'un d'entre eux n'est âgé que de 16 ans.