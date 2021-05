publié le 16/05/2021 à 20:25

Chaque année, la France fête la nature grâce à la participation de centaines d'associations, mais aussi des entreprises, des collectivités, des ministères. L'idée est d'associer à la Journée mondiale de la biodiversité, le 22 mai, des initiatives françaises pour permettre, durant cinq jours, du 19 au 23 mai, de réaliser des manifestations gratuites afin de permettre à tous les publics de vivre une expérience au contact de la nature.

Parmi toutes les initiatives, on retient notamment un focus sur les zones humides qui sont de véritables nurseries du vivant. Or, elles ont perdu la moitié de leur surface en quelques décennies. Un accord international fut signé à Ramsar, en Iran, il y a une cinquantaine d'années, et aujourd'hui, l'association Ramsar rejoint la Fête de la nature afin d'éclairer sur l'assèchement des zones humides et de valoriser ces lieux magiques.

Concrètement, beaucoup de sorties sur le terrain sont organisées. On a la chance d'avoir encore des grands sites comme la Camargue et la Brenne, le Marais Poitevin, etc. Mais c'est la réserve naturelle régionale Marais de Brière, en Loire-Atlantique, qui invite à découvrir les cigognes, par exemple, et une centaine d'autres espèces d'oiseaux. Et pourquoi pas des loutres et des anguilles. Le tout sur quelque 800 hectares d'une nature tout à fait exceptionnelle.