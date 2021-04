publié le 09/04/2021 à 07:51

Dans certaines régions, les récoltes ont été décimées par la vague de froid qui frappe le pays depuis le début du mois. Les arboriculteurs de la vallée du Rhône, mais aussi les vignerons de toute la France ont été touchés. Le ministre de l'Agriculture a demandé cette nuit l'activation du régime de calamité agricole.



"C'est indispensable, considère Christiane Lambert, présidente de la FNSEA, sur RTL. Nous souhaitons aussi qu'il décide l'accélération des procédures, car en général en 4,5 mois, il n'y a rien de fait à cause des évaluations, des réunions nationales...".

Très peu de régions semblent avoir été épargnées par le phénomène. "Il y a aujourd'hui 40.000 hectares de betteraves qui sont totalement gelés et à ressemer", explique Christiane Lambert, selon laquelle "on a atteint des niveaux jamais atteints". En moyenne, les arboriculteurs ont notamment perdu 80% de leurs récoltes.

"J'ai des témoignages de viticultrices et d'agricultrices en totale détresse, raconte-t-elle. C'est très touchant, parce que c'est beaucoup d'espoirs ruinés quand on a 100% de sa production détruite sur une année. C'est dramatique économiquement et moralement".

En ce qui concerne la filière viticole, en particulier, des parlementaires des régions productrices de vin demandent des aides. Très touchée par la crise sanitaire et la fermeture des bars et restaurants, la profession attend une mauvaise récolte en 2021. "Il va falloir allonger le plan d'aide gouvernemental", considère la présidente de la FNSEA.