publié le 08/04/2021 à 15:58

Une partie de la récolte 2021 est partie en fumée. Deux nuits consécutives de températures négatives ont brûlé bourgeons et premières feuilles des vignes un peu partout en France mardi 6 et mercredi 7 avril. Afin de sauver au maximum le millésime de cette année et protéger leurs plants du froid, les viticulteurs ont allumé des braseros et des bougies ainsi que mis le feu à des bottes de foin.

Objectifs : maintenir la température du sol au-dessus des -2 degrés quoiqu'il en coûte. Ces opérations de sauvetage sont coûteuses. En effet, une bougie vaut 9 euros et il faut en déployer environ 400 pour couvrir un hectare. D'autres ont aspergé leurs vignes d'infusion, d'autres encore ont fait appel à des hélicoptères pour survoler les champs et ainsi plaquer la chaleur au sol.

Les conséquences du gel sont désastreuses, certains risquent de perdre jusqu'à 75% de leur récolte. Malgré tout, les feux dans les vignes ont permis un spectacle grandiose et des images captivantes.