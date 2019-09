publié le 26/09/2019 à 04:57

La France va se doter d'un budget vert en 2021. C'était une promesse du président de la République lors du sommet sur le climat il y a 2 ans. Gérald Darmanin, le ministre des Comptes publics, va présenter en couleur les dépenses et les recettes de l'État. Ce sera une première mondiale.

La méthode du ministre est la suivante : vous prenez deux stabilos, un vert et un marron, et vous soulignez chaque ligne du budget chaque dépense et chaque recette. En vert, si elle est favorable a l'environnement, en marron si elle est défavorable. Ça peut paraître bizarre mais c'est une façon de voir en couleur si la politique de l'État est bonne ou pas pour l'environnement et quels sont les points a améliorer.

Prenons des exemples concrets. Au Ministère de la Défense, le budget est plutôt marron. L'achat de trois pétroliers ravitailleurs et 120 véhicules blindés qui consomment beaucoup d'énergie, ça ce n'est pas favorable a l'environnement. Parmi les lignes bien vertes dans le budget il y a évidemment tout ce qui est taxe sur les carburants, le bonus malus automobile ou encore les crédits d'impôt pour la rénovation thermique. En revanche, les exonérations fiscales sur les carburants des avions sont en marron.

On peut également ajouter une troisième couleur, caca d'oie, qui représente les dépenses ambiguës. Par exemple, celles qui concernent le nucléaire qui sont à la fois positives pour le climat (le nucléaire émet peu de CO2) donc vertes, mais défavorables sur la gestion des déchets donc marrons.

L'idée est qu'a l'avenir il y ait de plus en plus de lignes vertes et que, grâce a cette façon plus transparente de présenter des chiffres, les parlementaires s'emparent du sujet et fassent des propositions de loi pour effacer peu à peu tout ce qui est marron.