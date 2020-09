Environnement : qu'est-ce que le biomimétisme ?

publié le 14/09/2020 à 00:12

Ce dimanche 13 septembre, on s'intéresse au biomimétisme, qui sera à l'honneur dans une exposition à la cité des sciences, dès demain lundi 14 septembre. Intitulé "Bio inspiré", cette exposition propose un parcours dans trois milieux naturels : le récif corallien, la mangrove et le sol forestier.

Le biomimétisme, anciennement appelé la bionique, consiste à s'inspirer de la nature pour inventer des applications technologiques. Pour résumer, il y a trois types de biomimétisme : celui qui consiste à plagier les formes présentes dans la nature. Le second vise à s'inspirer des procédés utilisés par la nature, puis le troisième nous invite à copier certains écosystèmes.

Comme exemple concret, pour ce qui est de plagier les formes, on a le train à grande vitesse japonais, qui a été dessiné par référence au bec et à la tête du Martin-pêcheur. Cet oiseau passe en effet, très rapidement du milieu aérien au milieu aquatique quand il plonge, avec une incroyable efficacité. Ainsi, les ornithologues et les ingénieurs se sont inspirés de l'oiseau pour imaginer le profilage de la motrice.