Comment les animaux parviennent-ils à résoudre leurs conflits ?

Au fond, les animaux passent plus de temps à tenter d'éviter les conflits qu'à les provoquer. S'il est à l'origine de la fameuse "loi du plus fort", Darwin a également souligné l'efficacité de la coopération. Pour lui, l'empathie et la solidarité étaient aussi des moteurs de l'évolution.

Il y a toujours une recherche d'évitement pour les animaux les plus faibles. Parmi les outils permettant d'échapper aux conflits, le camouflage est l'un des plus efficaces. C'est "l'arme" de prédilection du poisson-pierre, du serpent-liane ou encore le phasme, cet insecte qui ressemble à une petite branche.

La protection fait également partie de l'arsenal dissuasif des animaux. C'est le cas pour le pangolin, qui bénéficie d'une formidable armure : sa côte de mailles. C'est également le cas pour le poulpe et la seiche, qui projettent de l'encre sur leur adversaire lorsqu'ils se sentent menacés.

Plus radicale, l'automutilation aussi peut permettre d'éviter un conflit. Certains lézards sont capables de couper leur queue pour échapper aux prédateurs. Il en va de même pour les méduses ou certains vers qui peuvent régénérer leurs membres après mutilation.

Des animaux "menteurs"

Les plus étonnants demeurent certainement les animaux "menteurs". En Afrique du Sud, des éthologistes écossais ont constaté le comportement étonnant d'un babouin poursuivi par le chef du groupe parce qu'il s'était attaqué à un jeune. Ne pouvant échapper à la colère du dominant, le babouin s'est brusquement dressé sur ses pattes arrières en scrutant l'horizon comme s'il apercevait un prédateur.

Son poursuivant, inquiet, l'a imité et a fini par oublier qu'il voulait initialement le corriger. Puisqu'il est question de singes, il demeure intéressant de se pencher sur le comportement des bonobos, qui font l'amour pour calmer l'agressivité de leurs semblables. Les primatologues ont ainsi identifié une vingtaine de gestes et vocalisations distincts pour signifier le désir de copuler.