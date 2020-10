Biodiversité : qu'est-ce que la fête de la nature qui débute le 7 octobre ?

publié le 04/10/2020 à 22:37

La fête de la nature va se dérouler dans toute la France la semaine prochaine, du 7 au 11 octobre. C'est la 14e édition de cette fête, qui est devenue une véritable institution. Son principe est très simple : inviter chacun une municipalité, une entreprise, une association, un établissement scolaire et particuliers à proposer des manifestations, des expositions ou des conférences afin de valoriser la biodiversité.

En résumé, il s'agit de célébrer la nature dans la bonne humeur. L'idée a été lancée en 2007 par l'Union internationale de conservation de la nature et terres sauvages. Le thème cette année, c'est : "prenons-en de la graine". Un moyen de mettre en valeur des actions qui se sont révélées constructives, afin que tout le monde puisse profiter des bonnes expériences.

Par exemple, plus de 200 passionnés de jardin vont ouvrir leur propriété pour montrer comment l'aménager en faveur de la petite faune. Dans le secteur agricole, des exploitations bio inviteront à découvrir leurs démarches, leurs contraintes également, et puis évidemment les avantages pour la nature et l'Homme.

Même dans les prisons, on va pouvoir fêter la nature grâce au ministère de la Justice qui veut reconnecter les détenus à la nature. Des sorties sous contrôle sont prévues pour les fins de peine.