Migration des oiseaux : début du grand rush automnal

publié le 11/10/2020

C’est à la fin du mois de juillet qu’on enregistre les premiers départs d'oiseaux migrateurs vers le sud. Les martinets semblent les plus pressés à vouloir rejoindre l’Afrique. Puis, ils sont suivis en août par de nombreux rapaces, les milans noirs par exemple. Il y a ensuite des passereaux comme les gobemouches ou des échassiers, notamment les cigognes blanches. Cependant, le grand rush se déroule bel et bien à l'automne.

Pour faire simple, il y a la migration des oiseaux du grand nord, venant de Sibérie par exemple, qui viennent se réfugier en Europe. Et il y a les oiseaux de chez nous, notamment les hirondelles, qui vont passer l’hiver en Afrique. Globalement, on estime que trois à quatre milliards d'oiseaux quitteraient l’Europe pour les pays chauds.

De multiples raisons poussent certaines espèces à partir dans des endroits plus accueillants. Le froid, d'abord, mais surtout le manque de nourriture. À ce propos, on observe ces dernières années que les oiseaux remontent un peu plus tôt, mais c’est davantage la luminosité que la chaleur qui incitent les oiseaux à bouger. Le problème est le décalage entre le pic de naissance des insectes, qui est actuellement anticipé, et le moment où les oiseaux reviennent notamment parce que les chenilles sont déjà devenues papillons.

Une migration acquise ou innée selon les espèces

Pour se déplacer, les planeurs, comme les cigognes ou les rapaces, font du vol à voile. Ils se laissent ainsi porter par les courants chauds et se repèrent par rapport aux paysages : les fleuves, les forêts, les montagnes, même les villes. Les migrateurs nocturnes, les fauvettes et les merles par exemple, se réfèrent eux aux étoiles. Ils choisiraient également de se déplacer la nuit car il y a moins de prédateurs. D'autres oiseaux utilisent les champs magnétiques terrestres. Ils possèdent la capacité de repérer le nord magnétique grâce à des capteurs dans les yeux, une sorte de boussole dans le cerveau.



Pour les oies, les grues ou les cigognes, la migration est acquise. Il y a un apprentissage avec les parents, qui leurs apprennent également à voler en tête afin d’ouvrir la voie au reste du groupe. Il existe très peu d'explications pour les oiseaux qui migrent de manière innée. On parle plutôt d’instinct. Le coucou par exemple, qui n’a jamais connu ses parents, migre en solitaire et trouve pourtant son chemin.