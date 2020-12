Des pesticides intoxiquent les vers de terre

publié le 29/11/2020 à 23:12

Samedi 5 décembre aura lieu la journée mondiale des sols. C'est d'ailleurs dans le sol que l'on trouve le plus grand nombre d'espèces. Si les vers de terre ont réduit leurs activités avec le froid il y a quelques jours, ils s'activaient en faisant des petits tas de terre chargés de magnésium, d'azote... un véritable engrais. Mais c'est un sol de bonne qualité qui fait un ver de terre heureux.

Pour le prouver, une étude à paraître en janvier dans la revue Agriculture, écosystèmes et environnement va nous le confirmer. Il s'agissait d'identifier des insecticides et herbicides dans des prélèvements de terre et 90% des échantillons contenaient un mélange d'au moins un pesticide, mais le plus inquiétant est que cette présence chimique a même été révélée dans des parcelles non chimiques comme des prairies.

Les chercheurs ont constaté leur absence dans 25% des cas et sur près de 80% des vers analysés, on a retrouvé des néonicotinoïdes. Reste à savoir quelles sont les conséquences au-delà des vers de terre, comme l'explique Vincent Bretagnolle, co-auteur de cette enquête et chercheur au CNRS.

"Ce n'est pas la première fois que des résidus de pesticides sont recherchés dans les vers de terre, mais c'est la première fois que ces recherches sont réalisées sur une telle échelle spatiale. Cette étude révèle la propagation des pesticides dans l'ensemble de l'écosystème, car on a retrouvé des traces dans des parcelles traitées par des pesticides mais aussi dans des parcelles qui n'étaient pas traitées (...)", a-t-il indiqué.