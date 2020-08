Bélugas relâchés : comment sortir des animaux de la captivité ?

publié le 11/08/2020 à 18:49

Sortir des animaux de captivité, c'est possible. Lundi 10 août, l'association Sea Life Trust a annoncé l'arrivée de deux bélugas en provenance d'un aquarium de Shanghai dans la baie de Klerrsvik en Islande. Après une quarantaine dans un premier bassin pour les habituer à la température de l'eau, les cétacés ont retrouvé pour la première fois l'eau de l'océan.

Les deux bélugas sont toutefois toujours dans des bassins, le temps de s'acclimater aux bruits et aux courants notamment, et devraient être relâchés d'ici quelques semaines dans un bras de mer de 32.000 mètres carrés et neuf mètres de profondeur.

Mais pour relâcher de tels animaux, il faut du temps, et une procédure complexe. Dans le cas des deux bélugas, Little Grey et Little White, il a fallu un peu plus d'un an avant d'en arriver là. En effet, il faut leur apprendre à être de nouveau indépendants.

UPDATE 🐳



We can now announce the fantastic news that Little White & Little Grey are safely in the bay! They will stay in the sea sanctuary care pools for a short amount of time to acclimatise until they are ready to move out into the wider bay. https://t.co/hLS60Kj0Xe — Beluga Whale Sanctuary (@BelugaSanctuary) August 10, 2020

"Sortir de la dépendance"

La première chose à faire, c'est "les sortir de la dépendance aux soigneurs", explique à RTL.fr Muriel Arnal, présidente de l'association One Voice qui milite contre la captivité des animaux. Avant de relâcher un animal, il faut faire en sorte qu'il voit de moins en moins d'humains, et qu'il puisse se nourrir sans leur aide. Dans le cas des cétacés, il faut leur réapprendre la chasse : des poissons vivants sont lâchés dans les bassins, et ils doivent les attraper.

Pour chasser efficacement, il faut aussi de la puissance et de la vitesse. Bref, une bonne condition physique. "Les animaux en captivité perdent beaucoup de muscle parce qu'ils font très peu d'activité par rapport à leur vie dans la nature. Il leur faut donc un entraînement de plusieurs mois pour regagner en tonicité", détaille Muriel Arnal.

Une fois que les animaux sont moins dépendants des humains, ils doivent aussi se réhabituer aux conditions naturelles. Little Grey et Little White doivent par exemple ré-apprendre à vivre dans une eau salée, froide, avec des courants et de nombreux bruits. Et ce après avoir vécu plusieurs années dans un bassin d'eau chlorée et peu profonde. Il faut aussi que l'animal apprenne à se méfier des dangers du milieu naturel.

Des initiatives qui se multiplient

Ce n'est pas la première fois que des animaux ayant vécu en captivité sont relâchés dans la nature. L'un des premiers exemples de cétacés relâchés est celui de Keïko, l'orque du film Sauvez Willy, qui a été transféré dans la même baie en 1998. Mais ces événements restent relativement rares.

"C'est toujours très compliqué. On peut placer les animaux dans des sanctuaires, mais certains ne peuvent pas vivre à l'état sauvage, surtout s'ils ont vécu longtemps en captivité. C'est plus facile quand les animaux viennent de programmes de réhabilitation où ils ont moins de contacts avec les humains", raconte Muriel Arnal.

Plusieurs projets existent pourtant à l'heure actuelle pour sortir des animaux de captivité. En 2016, l'aquarium de Baltimore a notamment promis de relâcher ses dauphins dans un sanctuaire. L'ONG Whale Sanc­tuary Project a aussi prévu d'installer un sanctuaire pour cétacés sur les côtes canadiennes. En attendant, les associations comme One Voice tentent de pousser à des actions similaires en France. Ils s'opposent néanmoins aux arguments des zoos et des delphinariums, qui assurent respecter le bien-être de leurs animaux.