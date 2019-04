publié le 30/04/2019 à 03:33

L'armée russe utiliserait-elle des animaux pour des missions d'espionnage ? C'est en tout cas l'hypothèse qui se dessine après une découverte pour le moins intrigante en Norvège. La semaine dernière, des pêcheurs norvégiens ont repéré un béluga à Ingøy, dans le nord du pays, rapporte le quotidien britannique The Guardian.



Équipé d'un étrange harnais servant visiblement à tenir un appareil photo ou une arme, l'animal a commencé à se montrer agressif vis à vis des bateaux de pêche, tentant de tirer les courroies et les cordes installées sur les flancs des bateaux. L'un des pêcheurs, interrogé par le média norvégien NRK, a indiqué que, de plus, il était très apprivoisée et semblait habitué aux êtres humains.

Dans le harnais, dont le béluga a été délesté, a été retrouvée l'inscription : "équipement de Saint-Petersbourg".

> Whale filmed harassing Norwegian boats could be 'Russian weapon'

Pour des experts de la marine norvégienne, ce détail pourrait signifier que le béluga a été entraîné par la marine russe dans le cadre d'un programme visant à utiliser les mammifères sous-marins en tant que force d'opérations spéciales.



"Si cette baleine vient de Russie - et il y a de bonnes raisons de le croire - alors ce ne sont pas des scientifiques russes, mais la marine qui l'a fait", a déclaré Martin Biuw de l'Institut de recherche marine du Norvège.

Les animaux aquatiques utilisée par l'armée russe

Le Guardian rappelle que dans les années 1980 l'URSS avait lancé un programme d'entraînement militaire de dauphins, afin d'utiliser leur vision aiguisée ou encore leur excellente mémoire pour mieux détecter des armes sous-marines.



Si ce programme a cessé dans les années 1990, la marine russe entraîne depuis peu, à des fins militaires, des baleines blanches, des phoques et des grands dauphins dans les eaux polaires, d'après une enquête réalisée par la télévision russe Zvezda.