Handicap : l'entreprise payée pour aménager sa maison ne fait rien et ne rembourse pas

Handicap : l'entreprise payée pour aménager sa maison ne fait rien et ne rembourse pas

Isabelle est handicapée. Le 2 avril 2021, elle engage une entreprise dans le but de rénover et d’adapter sa salle de bains. Elle règle tout de suite 2.200 euros sur un devis de 7.309 euros. Seulement, les jours passent et aucune date d’intervention ne lui est précisée.

Soucieuse que tout soit terminé pour son mariage cet été, Isabelle écrit à la femme du gérant. Au bout de quinze jours, celle-ci répond bien. Mais son retour a de quoi inquiéter Isabelle. Son entreprise aurait "énormément de travail et personne pour le faire". Plus embêtant, elle ne lui communique toujours pas de date…

Comme pendant un mois, Isabelle n'a plus le moindre signe de vie, elle explique dans l'émission Ça peut vous arriver, qu'elle décide, le 26 mai, d’annuler le contrat. Elle formule sa demande par écrit dans les règles de l’art dans un courrier recommandé. Sauf qu’en guise de réponse, la femme du gérant se contente de lui dire le 22 juin qu’elle négocie avec son fournisseur pour la reprise du matériel soi-disant commandé. Puis, plus rien !

Malgré de multiples relances et menaces de poursuites, l’entreprise semble plongée dans le plus profond des mutismes. Pour que la salle de bains d'Isabelle soit rénovée pour son mariage, elle a dû engager un autre artisan. Aujourd’hui, les travaux ont bien été réalisés. Mais, elle compte bien récupérer l’argent car, avec son mari, ils ne roulent pas sur l’or. Julien Courbet tente de l'aider pour qu'on lui restitue sans attendre l'acompte de 2.200 euros.

Du lundi au vendredi, de 9h30 à 12h30, Julien Courbet fait respecter les droits de ceux qui sont en difficulté. Laissez votre message sur rtl.fr, au 3210 ou sur la page Facebook de l'émission. Si vous nous écrivez, n'envoyez jamais vos originaux !