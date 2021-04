publié le 16/04/2021 à 12:10

Camille est chauffeur-routier. En septembre 2020, il achète un utilitaire neuf à 28.000 euros, chez un professionnel. Le jour de la vente, il règle la carte grise mais repart avec un certificat provisoire d’immatriculation, valable jusqu’en janvier 2021.

Le vendeur lui indique qu’il enverra le document définitif ultérieurement. Voyant les semaines défiler, Camille relance à plusieurs reprises le vendeur pour avoir des nouvelles de sa carte grise. Mais Camille semble être tombé sur le roi de l’optimisme.

Sûr de lui, le vendeur lui explique par SMS, en novembre dernier, qu'il aura le certificat définitif bien avant que le provisoire ne soit périmé. Décembre, puis janvier passent, et Camille ne reçoit rien. En février, à bout de patience, il finit par envoyer un courrier recommandé au vendeur.

Camille est baladé depuis des mois par le vendeur

Camille appelle l’organisme en charge de la délivrance du document pour vérifier les dires du professionnel. On lui explique alors qu’il manque un document fiscal au dossier ! Depuis, le vendeur le balade et assure faire le nécessaire pour remédier à la situation. Mais, 8 mois après l’achat du véhicule, Camille n'a toujours pas la carte grise.



De ce fait, impossible pour lui de rouler avec le véhicule depuis près de 3 mois. Il continue pourtant de payer un crédit et une assurance. Camille doit s'organiser avec son épouse pour emprunter sa voiture afin d’aller travailler, et sa vie familiale s'en retrouve complètement chamboulée. Camille compte sur Julien Courbet pour que le vendeur envoie la carte grise définitive dans les plus brefs délais.

