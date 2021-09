Fissure, humidité, moisissure... Leur nouvelle maison menace de s'effondrer

Rina achète, le 30 juin 2021, une maison de 200 mètres carrés, récemment rénovée, au prix de 180.000 euros. Convaincue par ses visites, elle pense trouver avec son compagnon leur nouveau cocon. Mais, ils vont vite déchanter.

Dès la réception des clés, ils découvrent divers détritus (matelas, pneus, gravats…) un peu partout. Puis, le soir-même, au moment de passer au lit, ils sentent de fortes odeurs d’humidité. Intrigués, ils arrachent le PVC décoratif de la chambre. Et là, le couple découvre tout un pan de moisissures !

Et ils ne sont pas au bout de leurs peines. Car, le lendemain, ils constatent que de l’eau sort du plancher de la salle de bains. Quelques jours après, l’affaire prend même une autre tournure puisque cette fois, c’est une poutre qui se fissure. Terrorisée, Rina tente d'en informer la venderesse et l’agence immobilière. Mais, comme personne ne semble prendre au sérieux ses problèmes, elle se tourne vers un expert.

Derrière le PVC se trouvent de nombreuses moisissures Crédit : Page Facebook de l'émission

L'expert préconise de détruire la maison

Ce dernier n’en croit pas ses yeux. A tel point même qu’il se tourne vers la Mairie pour demander un arrêté de péril. Concrètement, il n’y aurait pas d’autre solution que de démolir pour tout reconstruire.

Impossible pour Rina, dans ces conditions, de garder ce bien. Grâce à l’intervention de son avocate, le 3 septembre, ils parviennent à organiser une réunion en présence de plusieurs experts : celui de Rina, celui de l’assurance de la venderesse ainsi que celui du notaire.

Malheureusement, la médiation n’aboutit sur rien puisque depuis, rien ne bouge. Sur le plateau de Ça peut vous arriver, Rina est incapable de regarder à nouveau les images de sa maison, diffusées sur les écrans. Elle compte sur RTL et M6 pour éviter d’aller en justice et pour obtenir l'annulation de la vente. Au vu de la dangerosité du logement, le couple et ses enfants ont dû quitter la maison, et sont logés provisoirement dans de la famille.



