Voiture d'occasion : sa carte grise n'arrive pas, il ne peut pas conduire

Le 26 janvier 2021, Guy achète un véhicule d’occasion chez un professionnel pour 7.990 euros. Ce jour-là, le vendeur lui explique ne pas être encore en capacité de fournir la carte grise. Mais, à l’entendre, ce n’est qu’une affaire de semaines.

Rassuré, Guy se contente de repartir avec un certificat d’immatriculation provisoire de 4 mois. Seulement, le printemps venu, ce professionnel n’envoie toujours pas la carte grise promise. En cause, selon lui, des retards de l’administration.



Il manquerait en réalité le certificat de conformité ainsi que le quitus fiscal nécessaires pour les véhicules provenant d’un autre pays de l’Union européenne. Guy en fait part à son vendeur. L’homme fait l’étonné, avant de lui promettre de résoudre le problème au plus vite. Sauf que les mois continuent de défiler et rien ne bouge. Pour ne rien arranger, il ne retire pas les courriers recommandés que Guy lui adresse.



Sans carte grise, Guy ne peut pas utiliser son véhicule.

Ne sachant plus quoi faire, Guy a voulu demander de l'aide à Julien Courbet. “J’ai vu le véhicule qui me convenait parfaitement, c'était dans mes attentes. Il manquait seulement la carte grise. Le vendeur m'a promis de me l’envoyer au plus vite et pourtant, j’attends toujours”, explique Guy dans "Ça peut vous arriver".

Sans carte grise, il ne peut légalement pas utiliser son véhicule. Plus embêtant encore, depuis le 31 mars, son assurance ne le suit plus. Il souhaite impérativement que le vendeur fasse enfin le nécessaire pour récupérer les documents nécessaires et permettre à l’administration de délivrer la carte grise.



