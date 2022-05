Si vous êtes confrontés à un accident la route, les premiers réflexes à avoir sont de vous mettre hors de danger : mettez votre gilet jaune et le triangle de pré-signalisation pour avertir les autres automobilistes. S'il y a des personnes blessées, il faut immédiatement contacter les secours avec les numéros d'urgence.

Sachez que dès que l'accident de la route a causé un dommage corporel, les autorités de police ou de gendarmerie doivent venir sur le lieu de l'accident et doivent rédiger un procès-verbal qui va décrire les circonstances de l'accident. À travers les constatations de ces autorités, les dépositions, les déclarations des témoins éventuels, les croquis et même des photographies, ce procès-verbal sera déterminant pour savoir qui est responsable.

Il peut y avoir une responsabilité civile, mais aussi une responsabilité pénale qui va sanctionner l'auteur de l'infraction. Dans l'intervalle, et avec le ou les véhicules avec qui vous avez eu l'accident, vous devez rédiger un constat.

La "règle d'or" chaque semaine en podcast

Auditeurs et abonnés au podcast de Ça peut vous arriver, découvrez désormais chaque semaine l’inimitable Règle d’or, avec les avocats qui interviennent chaque jour sur RTL et M6. Pour accéder chaque semaine à votre règle d'or, abonnez-vous au podcast de l'émission :

>> Que dit la Loi ? Quels recours avez-vous et surtout quelles démarches devez-vous impérativement effectuer en cas de problème ? Nos ténors du barreau répondent concrètement aux questions que vous vous posez le plus et vous donnent des clés pour vous sortir de situations parfois compliquées.

