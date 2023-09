Voiture d'occasion : la location avec option d'achat est-elle un bon plan ?

Les prix des voitures d'occasion sont en baisse de 700 euros depuis avril 2023. Ainsi, le prix de la Dacia Sandero est en baisse de 2%, soit près de 250 euros. Cependant, le prix moyen d'une voiture d'occasion de moins de 8 ans est de 22.000 euros. La location avec option d'achat (LOA) a progressé de 21% en un an.

Pour un loyer mensuel attractif, il est possible d'acquérir quasiment tous les modèles disponibles sur le marché, parfois sans apport. Financièrement, la LOA peut être plus intéressante qu'un crédit classique. Suivant la voiture et le nombre de kilomètres parcourus, il est possible d'économiser 15% à 25%.

Ceux qui souhaitent garder leur voiture plus de 5 ou 6 ans ont meilleur compte à passer par un crédit classique. La LOA fonctionne avec des forfaits kilométriques. En cas de dépassement, il faut payer 4 à 5 centimes d'euros par kilomètre parcouru en plus, ce qui peut faire vite grimper la facture. Enfin, il faut être méticuleux et remettre sa voiture en état, en concession ou dans un petit garage. Cela permet d'économiser de 25% à 50% sur la note.

