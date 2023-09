Auto : voiture blindée ou pilotée à distance… RTL a testé le meilleur du salon auto de Munich 2023

Ce dimanche 10 septembre au soir, le salon auto de Munich 2023 ferme ses portes. Un salon marqué par la révélation du nouveau Scénic de Renault, ou encore la présence en masse des constructeurs chinois. Mais ce matin, RTL vous fait découvrir deux innovations de ce salon. Des nouveautés dignes de James Bond, que nous avons pu tester.

À commencer par la I7 Protect. Si ce nom ne vous dit rien, il s'agit de la première voiture électrique blindée au monde, avec un niveau de sécurité XXL. Un beau bébé, du blindage à la batterie. Sa seule limite : sa vitesse. Comptez 160 km/h maximum. Pour les courses-poursuites sur autoroute, James Bond pourra donc toujours se rabattre sur la version essence, qui elle peut grimper à plus de 210 km/h. Mais ce modèle n'est pas franchement écolo.



Autre innovation, digne elle aussi du célèbre espion : la voiture qui se pilote à distance, que nous vous avons fait découvrir à l'antenne cette semaine. RTL l'a testée pour vous. Notre mission ? Piloter depuis le stand de l'équipementier Valéo une voiture située à 15 kilomètres, et la garer, le tout à distance. Donc sans personne à bord.

Une liberté très encadrée

Il faut d'abord s'assoir sur un siège auto équipé d'un volant, de pédales, comme dans un simulateur. Face à nous, une multitude d'écrans qui permettent de visualiser la voiture sous tous les angles. Le conducteur est vraiment en immersion dans cette voiture équipée de caméras de radars ultra puissant, et reliés avec la 5G.

Verdict ? Derrière son apparente liberté se cache en réalité un sacré garde fou : si la voiture voit que vous foncez sur un obstacle par exemple, elle reprend la main et freine à votre place. Impossible également de frotter un mur car là encore, la voiture s'arrête. Pour finalement réussir à la garer dans un espace ultra étroit. Il n'y a donc plus d'excuses pour rater un créneau.

Une innovation qui pourrait par exemple s'avérer très utile dans des usines, ou sur des sites industriels. Elle pourrait permettre qu'une seule personne puisse garer des centaines de véhicules par jour. Autre exemple : vous allez au cinéma avec votre femme, vous déposez la voiture devant un parking. Et on la gare pour vous. Pour les parents, il sera aussi possible chez d'emmener les enfants depuis chez vous le matin, en pyjama via ce système, et d'aller les rechercher. Les possibilités sont infinies et la technologie est prête. C'est n'est désormais plus qu'une histoire de législation.



L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info