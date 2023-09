Auto : comment bien revendre son véhicule diesel ?

Passant de 50% à 9% en 10 ans, le diesel en France a du mal à se vendre. Pour ce qui est de l'occasion, là, le diesel carbure toujours autant avec plus de la moitié des 5,3 millions de transactions annuelles. La crainte de ne plus pouvoir rentrer dans les centres-villes, avec la mise en place des fameuses ZFE (zones à faible émission où l'on interdit de plus en plus les diesels) n'a pas aidé. Désormais, les automobilistes cherchent à s'en débarrasser.

Le conseil numéro un pour vendre son véhicule diesel, c'est l'endroit de la vente. Dans l'annonce, il ne faut pas hésiter à changer de ville, voire de département. "Le conseil primordial, vraiment, je conseille de passer une annonce avec une ville qui n'est pas à côté d'une grande agglomération. Si vous habitez à côté d'une grande agglomération comme Bordeaux, mettez plutôt l'annonce vers les Landes. Ne la mettez pas à côté d'une grande ville parce que le diesel a mauvaise presse et puis surtout, il n'est pas bon en ville, il s'encrasse, il pollue l'air ambiant", recommande Nicolas Bernard, rédacteur en chef d’Auto Plus Magazine, qui consacre cette semaine un dossier sur le sujet.

Conseil inverse pour l'acheteur. Il faut regarder du côté des grandes villes, les petites annonces où aller faire le tour des concessionnaires. Là où le diesel a plus du mal à se vendre.



Plus il y a des kilométrages sur l'autoroute, mieux c'est

Le deuxième conseil concerne le kilométrage : suivant l'usage, si le véhicule à fait plus d'autoroute que de ville, il est important de mentionner sur votre annonce.

"Si vous avez un véhicule familial qui a fait quasiment que de l'autoroute, surtout mettez-le-en avant. On a souvent dit aux acheteurs de diesel, qu'il faut acheter en priorité un véhicule qui a fait de la route. Il vaut mieux un véhicule qui a fait 200.000 kilomètre d'autoroute, plutôt qu'un véhicule qui a fait 100.000 kilomètre de ville," a expliqué le rédacteur en chef d’Auto Plus.

En parlant de consommation, les prix n'ont cessé d'augmenter la pompe : +17 centimes d'augmentation en un mois ! Et +13 centimes pour le SP 95. Les 2 euros le litre ont largement été dépassés. Néanmoins, bonne nouvelle, Total a annoncé la poursuite de ses blocages de prix en station à 1 euro 99 le litre.