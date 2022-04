Voitures d'occasion : la location avec option d'achat a le vent en poupe

La location avec option d'achat connaît un énorme succès en France. Et pour cause, cela est lié au prix de l'achat du neuf. En moyenne, il faut débourser 27.000 euros pour une voiture neuve, soit 7.000 euros de plus qu'il y a 10 ans. Une hausse qui devrait se poursuivre : + 5% dans les prochains mois, en raison de la hausse des matières premières, selon l'Argus. Sans compter que le délai de livraison peut aller jusqu'à un an en raison de la crise des semi-conducteurs. Le marché du neuf s'effondre.

Conséquences : tout le monde recherche la bonne affaire en occasion. Mais elle se fait rare, et surtout sur les voitures de moins de 1 an, par ricochet de la pénurie des semi-conducteurs. Il y a donc moins d'offres, ce qui pousse les automobilistes à se ruer sur les occasions de plus de 10 ans. Leurs ventes connaissent une hausse de 13% en mars.



Autre option : la LOA, c'est à dire la location avec option d'achat. Marginal en France il y a encore 10 ans, ce mode de financement est en train de devenir la règle. Il a séduit 8 acheteurs de voitures neuves sur 10 le mois dernier, et un acheteur de modèle d'occasion sur 5. Le principe : chaque mois, vous versez une mensualité pendant 3, 4 ou 5 ans, avec la possibilité à terme d'acheter le véhicule. Toutes les marques communiquent sur ce point.



Les prix sont alléchants. Par exemple, pour une Peugeot 208 d'occasion de 2019, qui affiche 32.000 kilomètres, il faut compter un loyer mensuel de 178 euros - sans apport. Intéressant lorsque l'on sait qu'il faut débourser une centaine d'euros supplémentaires pour un modèle neuf. Autre avantage : vous avez la certitude d'avoir la voiture en stock car, avec la crise actuelle des semi-conducteurs, les nouveautés se font attendre.



Mais, il y a des pièges à éviter. Le premier : mal estimer le nombre de kilomètres que vous allez parcourir. Car le conducteur s'engage sur un nombre de kilomètres. Et s'il le dépasse, cela fait grimper la facture de l'ordre de 50 centimes au kilomètre. Autre conseil : ne zappez ni les réparations, ni l'entretien. Car la moindre bosse ou rayure seront facturées très cher.